Brasile: vicepresidente Mourao, da alleati extra-Nato non interessati a materiale bellico russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Brasile, uno dei paesi che godono dello status di "Grande alleato extra-Nato", non ha interesse ad acquistare materiale bellico dalla Russia. Lo ha detto il vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourao, intervistato dal quotidiano "Valor" a una settimana dalla visita che il presidente, Jair Bolsonaro, compirà a Mosca. "Non siamo acquirenti di materiale bellico russo", ha detto il vicepresidente interrogato sulla possibilità di perfezionare l'acquisto di un sistema di difesa russo, il "Pantsir", così come voleva un negoziato aperto nel 2013. "L'ultimo grande acquisto è stato quello di elicotteri, fatto dal ministro della Difesa, Nelson Jobim, tra il 2007 e il 2011", ha ricordato Mourao segnalando che in America latina "sono pochi" i Paesi a rifornirsi da Mosca, "forse Venezuela e Perù, perché ci sono problemi di manutenzione". (segue) (Brb)