Brasile: vicepresidente Mourao, da alleati extra-Nato non interessati a materiale bellico russo (2)

- Ma per Mourao "il motivo principale è lo status del Brasile come 'Major non-Nato Ally'. Sinceramente la vedo difficile. Non vedo alcuna simpatia da parte dell'esercito brasiliano per un accordo al riguardo", ha detto. Secondo quanto scrive "Valor" citando dichiarazioni di funzionari russi rese ad ottobre all'agenzia "Tass", la diplomazia russa starebbe cercando di far ripartire la trattativa per l'acquisto del Pantsir, magari già dalla prossima riunione della Commissione di alto livello (tra il vice presidente brasiliano e il primo ministro russo), in agenda ad aprile a Rio de Janeiro. Il Brasile è stato designato "Major non-Nato Ally" ad agosto del 2019, su iniziativa dell'allora presidente degli Usa, Donald Trump. Una condizione, di cui in America Latina gode anche l'Argentina, che tra le altre cose garantisce facilitazioni per l'acquisto di materiale bellico da Washington. Il presidente Bolsonaro sarà a Mosca dal 14 al 17 febbraio. (Brb)