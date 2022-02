Economia: Assotutela, aumento del 21 per cento di merci e combustibili, vanno ridotte accise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi di merci e combustibili tornano al livello del 2012 e quelli dei servizi pagati dalle famiglie sono arrivati a quota 121 rispetto alla base di riferimento del 2012 pari a 100: in pratica sono aumentati del 21 per cento in dieci anni mentre nel complesso, l’inflazione dei prezzi al consumo è attestata al 16 per cento. È quanto afferma in una nota il presidente di Assotutela, Michel Maritato. “Alla fine del secondo trimestre di quest’anno - aggiunge -, l’aumento è stato del 42 per cento; facendo riferimento al 2000 quando l’indice era stato pari a 74, in vent’anni abbiamo assistito a un abbondante raddoppio perché lo stesso è arrivato a quota 145,4. In sintesi: lo stesso servizio finanziario o l’identica assicurazione sono costati enormemente di più alle famiglie americane mentre gli altri prezzi sono diminuiti. Solo così l’inflazione è stata nel complesso più bassa. Il vero aumento è la differenza tra cpi e inflazione, cioè il 4 per cento. Ci chiediamo perché la politica, piuttosto che cimentarsi in inutili passerelle, non pensi alla riduzione delle accise”.(Com)