Camera: deputato Romaniello aderisce a Europa verde

- "Diamo il benvenuto al deputato Cristian Romaniello, che ha aderito a Europa verde-Verdi". Lo annunciano in una nota i co-portavoce del partito Eleonora Evi ed Angelo Bonelli che aggiungono: "Siamo felici della decisione di Cristian, con cui siamo certi di poter lavorare bene per poter rafforzare il nostro progetto politico ecologista e per far crescere i consensi dei Verdi nel Paese e nelle Istituzioni. Ci attendono sfide importanti e ringraziamo Cristian Romaniello a nome di tutti i Verdi per la sua scelta di infoltire la pattuglia di Europa verde-Verdi". "Sono lieto di aderire a Europa verde-Verdi - dichiara il deputato Cristian Romaniello -. Ne condivido la linea politica per la realizzazione di quella giustizia climatica e sociale di cui il Paese necessita profondamente. Sono certo che all'interno di Europa verde ci sia lo spazio necessario per le mie battaglie sulla prevenzione del suicidio e degli atti di autolesionismo e per un dignitoso supporto psicologico, specialmente per chi sta subendo gli effetti della pandemia. Europa verde può rappresentare, inoltre, il soggetto adatto ad aprire la strada ai giovani all'interno delle istituzioni". (Com)