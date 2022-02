Lavoro: Bernini (FI), maxitruffa su Rdc a Torino scandalo inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- “La maxitruffa da sei milioni di euro sul reddito di cittadinanza scoperta a Torino, con quasi mille indagati stranieri, è solo l’ultimo scandalo di una misura che si è rivelata utile nella crisi pandemica, ma ha favorito un inaccettabile sottobosco di illegalità diffusa". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Il numero dei percettori senza diritto sta crescendo in modo esponenziale, e serve quindi un severo tagliando sull’efficacia dei controlli sulle autodichiarazioni Isee. Che il sussidio sia arrivato a immigrati di varie nazionalità che hanno dichiarato dati falsi e residenze inesistenti è uno schiaffo allo Stato e ai tanti italiani in difficoltà”, conclude.(Rin)