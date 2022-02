Osce: Della Vedova, bene proposta Polonia per nuovo dialogo su sicurezza europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta per un rinnovato dialogo sulla sicurezza europea nell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) è un'opportunità di impegno per una comunità di sicurezza euroatlantica ed eurasiatica libera, democratica, comune e indivisibile. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, nel suo intervento alla riunione ministeriale dell'Osce convocata dalla presidenza di turno della Polonia. "Elogiamo gli sforzi profusi dalla presidenza polacca – ha proseguito il sottosegretario – il nostro impegno nel rinnovato dialogo deve avere come obiettivo di ravvivare lo 'spirito di Helsinki' che, quasi 47 anni fa, pose le basi per l'avvio della distensione tra i due blocchi". "Quando si confrontano nuove idee per rafforzare la fiducia reciproca e la sicurezza comune, in particolare nell'ambito politico-militare e nell'area del controllo degli armamenti in Europa, le nostre discussioni non devono essere guidate da emozioni né da idee che ci riporterebbero al passato", ha affermato Della Vedova. "Rendere vivo lo 'spirito di Helsinki' significa anzitutto questo: non abbandonare mai il dialogo e il confronto per risolvere le situazioni di conflitto", ha concluso il sottosegretario.(Res)