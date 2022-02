Cooperazione: Sereni, Ue è primo investitore e donatore in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea nel suo insieme è il primo investitore in Africa e primo donatore nel continente. Lo ha sottolineato la viceministra agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Marina Sereni nel corso dell'evento “Rinnovare il partenariato tra Unione europea e Unione Africana", in corso oggi a Palazzo Farnese. “Possiamo e dobbiamo fare di più, anche dal punto di vista della cooperazione finanziaria ed economica”, ha spiegato Sereni, rilevando come ci sia “l’intenzione e la volontà di aumentare l’impegno”, soprattutto per quanto riguarda il settore privato. “C’è un interesse” dell’imprenditoria italiana a investire in Africa, ha detto ancora Sereni, sottolineando come il partenariato tra Unione europea e Unione africana si basa “sul fatto che abbiamo opportunità condivise” di crescita. (Res)