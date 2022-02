Turchia: lavoratori settore sanitario in protesta contro stipendi bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori del settore sanitario della Turchia, guidati dall'Associazione medica turca (Amt) - il sindacato di base per gli impiegati del sistema sanitario pubblico -, sono scesi nelle strade ad Ankara, Istanbul, Adana e altre importanti città del Paese per protestare contro gli stipendi bassi e le difficili condizioni lavorative. Lo ha riferito il quotidiano turco "Evrensel", secondo il quale le proteste si sono concentrate nei pressi degli ospedali delle città coinvolte. L'Amt ha dichiarato che la richiesta è di aumentare lo stipendio minimo degli impiegati del settore di almeno il 150 per cento, in modo da far fronte alla crescente inflazione nazionale, aumentare i dispositivi di sicurezza per prevenire i contagi da coronavirus nelle strutture ospedaliere, un aumento delle assunzioni per far fronte al carico di lavoro costantemente in aumento e nuove disposizioni legali per proteggere i lavoratori ospedalieri dalle aggressioni - nel 2021, 390 impiegati di strutture sanitarie turche hanno subito un totale di 190 atti violenti. Pinar Saip, a capo della sezione dell'Amt attiva a Istanbul, ha dichiarato ai media che il sindacato considera la possibilità di indire altri scioperi e proteste nelle prossime settimane qualora Ankara decidesse di non soddisfare le richieste dei lavoratori sanitari. A inizio gennaio 2022, il "New York Times" ha pubblicato un rapporto in cui faceva notare che i medici e gli infermieri turchi sono tra le principali classi lavoratrici ad abbandonare il Paese a causa di stipendi sempre più bassi e carichi di lavoro sempre duri. (Tua)