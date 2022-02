Patrimonio: associazione Caio, a Roma ancora notifiche su beni indisponibili con canone su prezzi mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torneranno a protestare in piazza le associazioni che da anni chiedono la modifica della delibera 140/2015 che disciplina le concessioni del patrimonio capitolino. L'associazione sportiva dilettantistica Street of the life, che ha sede in un immobile appartenente al patrimonio indisponibile di Roma Capitale, ha ricevuto una nuova richiesta di pagamento del canone da 1.800 euro mensili. "Il canone è calcolato in misura commerciale" e "continuano ad arrivare richieste di pagamento di canoni mensili illegittimi a molte realtà cittadine", spiega in una nota l'associazione Caio che segue le vicende di più realtà sociali. "Tutto questo francamente è paradossale ed inaccettabile - prosegue la nota -. L'assessore per la Roma dei 15 minuti, Andrea Catarci, ha annunciato nei prossimi mesi un confronto con le realtà sociali; al momento però è assente sul tema delle richieste degli arretrati, anche se continua ad avanzare proposte, come la valutazione di impatto sociale, che nulla hanno a che vedere con la situazione relativa agli immobili gestiti dalle associazioni. Ci auguriamo che nella città dei 15 minuti non rientri solo ciò che ha un interesse commerciale. L'assessore al Patrimonio Tobia Zevi, al contrario, ci ha ascoltato, ma a cosa serve l'ascolto se i fatti restano quelli di sempre? Per questo e per tutte le strutture sociali che operano a Roma, saremo in piazza. Continueremo nella nostra battaglia per la tutela del patrimonio pubblico, che passa anche attraverso il recupero dell'abbandonato, grave piaga per Roma". La protesta è in programma per giovedì 10 febbraio in via Flora 20 a Roma alle ore 16:30. (Rer)