Cooperazione: ambasciatore Senegal Seck, costruire rapporto tra Africa ed Europa nel rispetto reciproco

- Tra Africa ed Europa servono una collaborazione e una cooperazione profonde, sulla base del rispetto delle singole identità e dei tratti distintivi di ciascuna area. Lo ha detto l'ambasciatore del Senegal in Italia, Papa Abdoulaye Seck, all'evento “Rinnovare il partenariato tra Unione europea e Unione Africana", in corso oggi a Palazzo Farnese. "Un vestito su misura è sempre meglio di un vestito preconfezionato", ha detto l'ambasciatore, che invita a promuovere azioni adatte ai territori e non a riprodurre modelli che non tengano conto delle specificità locali. L'ex ministro dell'Agricoltura ha inoltre auspicato una riflessione sulla necessaria interdipendenza di Africa ed Europa e sull'importanza di lottare contro l'indifferenza, "motivo scatenante di tanti conflitti sociali". (Res)