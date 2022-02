Germania: Covid, ministro Salute, situazione non ancora sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione del Covid-19 in Germania “non è ancora davvero sotto controllo”, con i contagi che continuano ad aumentare e un tasso di ricoveri “di cui non possiamo essere soddisfatti”. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, che ha evidenziato come l’ondata della variante Omicron del coronavirus si stia sviluppando in Germania “più o meno” secondo le previsioni. Il picco dovrebbe essere raggiunto “intorno a metà febbraio”. Intanto, ha proseguito il ministro della Salute tedesco, le misure anticontagio in vigore “stanno funzionando”. Per Lauterbach, tali norme potrebbero venir allentate “molto prima di Pasqua”. Una rapida apertura ora causerebbe, invece, un prolungamento dell’ondata della variante Omicron del coronavirus. Lauterbach ha, infine, affermato: “Attualmente, abbiamo una strategia funzionante e di successo. Non può essere il nostro obiettivo metterla a repentaglio ora senza necessità”. (Geb)