Piemonte: Allasia rieletto presidente Consiglio regionale, priorità a legge elettorale modifica regolamento

- La nuova legge elettorale non solo è un adempimento necessario in ossequio alle norme nazionali, ma anche una necessità pratica per rendere ancora più effettivo il voto dei piemontesi. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, rieletto oggi in aula. "Quanto al regolamento, dobbiamo adeguare il nostro Consiglio regionale a regole del gioco più efficaci, come hanno fatto altre assemblee nel resto del paese", ha concluso.(Rpi)