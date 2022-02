Scuola: Bianchi incontra Consulte studentesche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato oggi l'Ufficio di coordinamento nazionale delle Consulte studentesche (Ucn), composto dai presidenti dei coordinamenti regionali. L'Ucn è stato di recente rinnovato e ha eletto, in questi giorni, il proprio portavoce, Marco Scognamillo, coordinatore regionale della Sardegna. Dei 21 componenti, 8 sono studentesse, il 38 per cento del totale. La partecipazione alle ultime votazioni per l'elezione dei rappresentanti provinciali delle Consulte studentesche (fra cui sono stati scelti i componenti dell'Ucn incontrati oggi dal ministro) è stata particolarmente elevata: in media ha partecipato oltre il 63 per cento delle e degli aventi diritto, con punte, in alcune Regioni, del 99,1 per cento (Calabria), dell'83,5 per cento (Basilicata), dell'81,4 per cento (Campania, Marche, Molise). Il ministro ha aperto la riunione esprimendo vicinanza alle ragazze e ai ragazzi della comunità scolastica della Calabria, con riferimento al caso emerso nella Provincia di Cosenza, che il Ministero sta seguendo da vicino. (segue) (Com)