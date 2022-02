Foibe: Giornata Ricordo giovedì alle 16 in Senato, non previsti interventi dei Gruppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- In occasione del Giorno del Ricordo delle Foibe, che sarà celebrato nell'Aula del Senato dalle 16 alle 17 di giovedì 10 febbraio "non sono previsti interventi dei Gruppi, ma solo la presenza in Aula dei capigruppo, con la partecipazione ovviamente del presidente della Repubblica, del presidente del Senato e dei rappresentanti di alcune associazioni". Lo ha detto Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d'Italia, al termine della capigruppo. (Rin)