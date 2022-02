Pnrr: sindacati, bene Regione Lazio, fatto passo avanti con istituzione tavolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Quando so che Agenzia Nova seguirà una un’iniziativa sindacale ho la certezza che ogni notizia sarà riportata con cura, precisione e affidabilità" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- "L'iniziativa della Regione Lazio va in questa direzione e Cgil Roma e Lazio, Cisl lazio e Uil Lazio avvertono il peso della responsabilità di svolgere un ruolo complesso, impegnativo e di grandissima responsabilità. Adesso più che mai è importante convocare i tavoli con regolarità e attuarli, come abbiamo scritto in una lettera a Nicola Zingaretti, in modo preventivo. Perché soltanto in questo modo sarà possibile avere una prospettiva di visione con riferimento agli investimenti e relative alle ricadute economiche, sociali e occupazionali. Allo stesso modo è fondamentale un monitoraggio che abbia come obiettivo quello di tenere insieme le priorità trasversali e le politiche fondamentali per i processi di riconversione produttiva e di potenziamento del welfare pubblico. Nella delibera approvata dalla Regione Lazio si fa espresso e specifico riferimento alla riduzione delle diseguaglianze, alla creazione di un'occupazione di qualità (giovani e donne in primis), alla riduzione dei divari territoriali, alla determinazione dei processi economici e sociali. Senza dimenticare gli investimenti sulla digitalizzazione e sulla riconversione green. Lo sviluppo sostenibile va declinato. Cgil, Cisl e Uil si impegneranno per tramutare le strategie in progetti. Noi protagonisti - conclude la nota - di una stagione di partecipazione che deve guardare al cambiamento e alla lotta alle diseguaglianze. Il lavoro e la persona siano al centro nel Lazio". (Com)