Regioni: Zaia, bene volontà Salvini chiudere percorso autonomia entro fine legislatura

23 luglio 2021

- Oggi Matteo Salvini ha annunciato di “non escludere che si possa chiudere il percorso dell'autonomia prima della fine della legislatura. Ben venga questa presa di posizione, condivido totalmente la sfida”. Lo scrive su Facebook il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che aggiunge: “Questo governo può scrivere una vera pagina di storia del Paese", aggiunge. "L’autonomia è una vera assunzione di responsabilità e il percorso per raggiungerla è stato iniziato dal Veneto e ha avuto la sua celebrazione con il referendum del 22 ottobre del 2017. In tutti questi anni, nonostante gli ultimi ventiquattro mesi dominati dalla pandemia, abbiamo lavorato con questo obbiettivo. Da qui alla fine della legislatura ci sono tutti i presupposti per chiudere l’accordo a livello nazionale”. Zaia prosegue: “Noi come Regione del Veneto siamo pronti a raccogliere la sfida, visto e considerato che abbiamo lavorato proficuamente con gli uffici del ministro Gelmini. Siamo certi - spiega - che le nostre proposte sono perfettamente accoglibili e questo ci potrebbe avviare alla firma dell’intesa come previsto dalla Costituzione”. (segue) (Rin)