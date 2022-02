Regioni: Zaia, bene volontà Salvini chiudere percorso autonomia entro fine legislatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zaia conclude: “Non ultimo ringrazio il Capo dello Stato che nel suo discorso di insediamento ha avuto modo di ricordare l’importanza delle autonomie e il ruolo delle Regioni. Ancora una volta anche da parte del garante della costituzione c’è stato un segnale che va verso l’autonomia e va verso un percorso di legalità. Non parliamo quindi di secessione dei ricchi, di volontà di premiare gli egoisti come i detrattori vorrebbero far pensare ma di una vera e propria scelta di modernità”. (Rin)