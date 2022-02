Ue-Ua: ambasciatore francese Masset, Italia è un "grande attore" in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è "un grande attore" in Africa, sempre più presente. Lo ha affermato l’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, nel corso dell’evento “Rinnovare il partenariato tra Unione europea e Unione Africana", tenuto oggi a Palazzo Farnese. Nel contesto del consolidamento della partnership fra i due continenti, Masset ha ricordato l’importanza del multilateralismo, importante sia per l’Ue che per l’Ua. “Nessuno agendo da solo può raggiungere il successo”, ha spiegato Masset con una citazione, ricordando come questo sia di fondo il motivo dell’organizzazione del vertice a Bruxelles. L’ambasciatore ha poi ricordato le parole di David Sassoli, che invocava il desiderio di libertà, di giustizia e di fraternità, come chiave per affrontare la discussione sul partenariato. (Res)