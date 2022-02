Infrastrutture: Egitto ed Emirati discutono della cooperazione nel trasporto marittimo e fluviale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel al Waziri, ha incontrato il capo del Dipartimento dei comuni e dei trasporti degli Emirati Arabi Uniti e presidente del Consiglio dei porti di Abu Dhabi, Falah al Ahbabi, per discutere della futura cooperazione tra le due parti. Lo riferisce un comunicato stampa pubblicato dal ministero dei Trasporti egiziano. Gli Emirati Arabi Uniti hanno stanziato 10 miliardi di dollari da investire in Egitto, ha affermato Al Ahbabi, sottolineando che la maggior parte di questi investimenti sarà nel campo portuale. Da parte sua, Al Waziri ha annunciato che il governo egiziano sta attuando un piano per sviluppare il sistema del trasporto marittimo e le infrastrutture portuali per trasformare l'Egitto in un centro per il commercio e la logistica. L'obiettivo è sviluppare il sistema del trasporto fluviale per aumentare il transito di merci attraverso il fiume Nilo, in modo da ridurre la pressione sull'uso delle strade e stabilire una serie di moderni porti fluviali. Le due parti hanno concordato di firmare un accordo nel prossimo periodo per gestire una linea per il trasporto di merci attraverso il fiume Nilo, da Minya (circa 280 chilometri a sud del Cairo) verso Alessandria e Damietta, per trasportare i prodotti della nuova fabbrica di zucchero di Minya. Le parti hanno anche discusso della costruzione e del funzionamento di un progetto di trasporto fluviale passeggeri nella capitale e dello sviluppo del porto di Sharm el Sheikh, con l'obiettivo di farlo diventare uno scalo principale per le navi da crociera in transito nel Mar Rosso.(Cae)