© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meta considera la possibile chiusura di Facebook e Instagram in Ue "se non si permetterà di processare i dati degli utenti europei su server americani", scrive su Twitter Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica. "Zuckerberg vuole fare affari in Europa? Rispetti le nostre regole, non siamo nel metaverso", aggiunge. (Rin)