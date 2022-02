Terzo Settore: Manalive, inaugurato pozzo in Togo e chiesa in Liberia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Manalive, dopo i molti progetti realizzati nel 2021, si appresta a inaugurare un altro pozzo in Togo, il secondo realizzato dall'organizzazione nel paese africano, e una chiesa in Liberia i cui lavori sono iniziati nel mese di febbraio dello scorso anno. Entrambi i progetti saranno realizzati in zone remote dei paesi: in Togo nel villaggio di Todamouzoukope vicino la città di Notsè e in Liberia nel villaggio di Kondar Pombor, nel distretto di Foya". L'annuncio in una nota: "Manalive, come già accaduto per i progetti realizzati in Armenia, Albania, Togo e Libano, parteciperà attivamente alla realizzazione materiale dei progetti grazie alla presenza di alcuni volontari che partiranno da Roma il 9 febbraio 2022. Manalive sostiene con la sua attività l'affermazione di libertà di tutto il popolo africano contro il neo-colonialismo turco-cinese che sta soggiogando giorno dopo giorno intere nazioni africane nel colpevole silenzio delle istituzioni politiche occidentali". Al riguardo il Presidente Gianmarco Oddo ha dichiarato: ”Manalive non realizza soltanto progetti a breve termine come l’attività del nostro Support Center a Roma con cui aiutiamo settimanalmente le famiglie in difficoltà oppure a medio termine come le biblioteche multimediali realizzate in due orfanotrofi in Albania e Armenia. In Liberia è stato realizzato un progetto a mille anni: una chiesa, una casa spirituale per la comunità cristiana della zona. I nostri due ultimi progetti ben rappresentano le linee guida dell'attività umanitaria di Manalive: il pozzo e la chiesa rappresentano le necessità materiali e quelle spirituali, inscindibili per la realizzazione piena di ogni uomo e di ogni popolo.” (Ren)