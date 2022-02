Centrodestra: Berlusconi, rapporti cordiali con Salvini e Meloni, valutazioni politiche non sempre coincidono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "I rapporti personali con Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono sempre stati molto cordiali, le valutazioni politiche non sempre coincidono. Del resto, se fosse così saremmo un partito unico e non una coalizione". Lo ha sottolineato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista al settimanale "Chi". (Rin)