Bosnia: Standard & Poor's mantiene rating B e prospettiva stabile

- L'agenzia internazionale Standard&Poor's ha confermato l'attuale rating creditizio della Bosnia Erzegovina, ovvero B con outlook stabile. Secondo quanto riferisce il sito "Klix", sulla decisione hanno influito le tensioni politiche degli ultimi mesi, con l'annuncio della Repubblica Srpska (entità serba) del ritiro da diverse istituzioni statali. Gli analisti si aspettano che le tensioni si allentino e le strutture politiche rimangano sostanzialmente invariate, ma l'incertezza permanente, secondo le loro stime, potrebbe influenzare negativamente sulla crescita. Questa ammonterebbe al 2,7 per cento nel 2022, mentre nel 2021 la crescita stimata è del 6,7 per cento. Una circostanza positiva è che il debito netto delle amministrazioni pubbliche della Bosnia Erzegovina rimane basso, al di sotto del 30 per cento del Pil, il che lascia spazio all'azione della politica fiscale, anche se gli eventi politici influiscono sulle linee di credito delle istituzioni finanziarie internazionali. Gli analisti sottolineano che una prospettiva stabile si basa su un equilibrio tra i rischi negativi derivanti dalle politiche complesse e conflittuali nei prossimi 12 mesi e su fondamentali economici relativamente forti, come il debito netto delle amministrazioni pubbliche, il miglioramento della posizione sull'estero e la resilienza bancaria. (Seb)