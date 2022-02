Africa: Sereni, Francia e Italia chiamate a rinnovare visione sul continente con progettualità condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un riferimento molto importante e autorevole che in questi vent’anni si è costruita una grande credibilità a livello giornalistico" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Francia e Italia sono chiamate "fortemente" a lavorare per una visione rinnovata dei rapporti euro-africani, un'opportunità da concretizzare sull'impulso "ispiratore e di stimolo" all'interno dell'Unione europea e per il quale "sarà fondamentale continuare a camminare insieme". Lo ha detto la viceministra agli Affari esteri ed alla cooperazione internazionale Marina Sereni nel corso dell’evento “Rinnovare il partenariato tra Unione europea e Unione Africana", tenuto oggi a Palazzo Farnese. "Sarà fondamentale continuare a camminare insieme, non solo assicurando il nostro aiuto nelle sfide globali in difesa della stabilità e della sicurezza, come la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e ai flussi migratori irregolari, ma anche e soprattutto proseguendo con maggiore convinzione sulla strada del dialogo e del sostegno alle popolazioni africane e alla società civile", ha detto Sereni, che cita come strumenti di cooperazione "l’assistenza umanitaria, la costanza della cooperazione allo sviluppo, gli investimenti per la creazione di partenariati paritari, il sostegno all’accesso pulito all’energia, lo sviluppo di nuove e più moderne tecnologie da adottare negli ambiti lavorativi ed educativi". Una collaborazione da attuare, secondo Sereni, lungo le linee di quell'approccio “people-to-people” che così tanto caratterizza le iniziative italiane ed europee in Africa, capace di alimentare una "rassicurante visione di insieme" e di "progettualità condivisa". (Res)