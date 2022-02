Clima: Fontana (Mite), da oggi la tutela dell'ambiente farà parte della nostra Carta Costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge costituzionale che introduce la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi in Costituzione, attribuendo altresì al legislatore le forme i modi per tutelare gli animali. "Con questa riforma - afferma la sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana - abbiamo raggiunto un risultato straordinario, grazie a una stretta collaborazione tra Parlamento e Governo, che in questa fase ha davvero fatto la differenza. Il portato di questa riforma lo scopriremo progressivamente nel tempo, ma già oggi possiamo segnare alcuni traguardi che non vanno sottovalutati. Per la prima volta , si inseriscono tra i principi fondamentali la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, ed è proprio tra questi principi fondamentali che è contenuta un’altra grande innovazione: la nostra Carta guarda esplicitamente alle future generazioni, attribuendo a loro nuovi diritti e a noi nuove responsabilità. Un’innovazione straordinaria, lungamente attesa, e quanto mai necessaria ad adottare una visione di lungo periodo nelle scelte della politica. Il nuovo dettato costituzionale rinnova radicalmente l’agenda delle istituzioni, delle imprese e dei cittadini, introducendo una visione ‘ecocentrica’ che garantirà finalmente uno sviluppo ecocompatibile al nostro Paese. Ora sarà nostro compito far sì che lo Stato si muova, anche presso le istituzioni comunitarie ed internazionali, forte di questa sua nuova 'identità e sensibilità ambientale' sancita perfino nella sua Carta costituzionale”. (Rin)