Iraq: sette militanti Stato islamico uccisi in operazione anti-terrorismo

- Durante un'operazione congiunta di anti-terrorismo delle forze di sicurezza e dei servizi di intelligence di Baghdad, sette militanti dello Stato islamico (Is) sono stati uccisi. Lo ha dichiarato l'esercito iracheno in una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Da quanto emerso, gli F-16 dell'aeronautica irachena hanno preso di mira un covo dell'Is a sud della città di Hatra, al confine tra i governatorati di Salah al Din e Ninive. Le forze di sicurezza hanno spiegato che l'intelligence di Baghdad era da mesi impegnata a monitorare l'area, e quando ha avuto conferma dell'attività dell'Is nell'area, ha fornito informazioni dettagliate alle forze aeree irachene che hanno effettuato i raid. La caverna colpita, a quanto pare, era uno snodo di circa 140 metri in cui alloggiavano sette militanti ai vertici della catena di comando dello Stato islamico. (Res)