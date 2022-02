Edilizia: Bernini (FI) su superbonus, subito decreto correttivo per evitare fallimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza cedere il credito d'imposta maturato con i lavori svolti grazie al Superbonus molte imprese dell'edilizia rischiano di fallire, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro. Le truffe vanno prevenute, ma senza mettere in difficoltà imprenditori onesti che hanno fatto milioni di investimenti creando occupazione". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. "Bisogna dare risposte immediate ai loro appelli, e non si può aspettare la legge di conversione: serve un decreto correttivo, che mai come in questo caso risponde ai requisiti di necessità e urgenza”, aggiunge la parlamentare.(Com)