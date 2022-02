Cooperazione: Beasley (Pam), Ue e Ua devono potenziare partenariato come mai fatto prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ue e l’Ua non devono solo rinnovare il partenariato, ma rafforzarlo molto più rispetto a quanto fatto in passato, di fronte a una “fragilità” diffusa a livello globale. Lo ha affermato il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale (Pam), David Beasley, nel corso dell’evento “Rinnovare il partenariato tra Unione europea e Unione Africana", tenuto oggi a Palazzo Farnese. Negli ultimi anni le persone che affrontano la fame sono salite da 135 milioni di persone a 285 milioni, specialmente dopo la pandemia di Covid, e molto si trovano in Africa. “La notizia buona è che nei programmi portati avanti, i giovani e soprattutto le donne vogliono indipendenza e libertà, senza aiuto da nessuno”, ha spiegato il direttore del Pam. “Non vogliono il pesce, ma vogliono imparare a pescare”, ha detto Beasley. Dove interviene il Pam, nel Sahel, diminuiscono i tassi di immigrazione, i matrimoni forzati, la dispersione scolastica, ha proseguito il direttore. Beasley ha poi rilevato come l’anno scorso 40 milioni di persone sono diventate sfollati interni, di cui 30 - il 75 per cento - sono stati costretti ad abbandonare le proprie case dagli effetti del cambiamento climatico. L’Africa ha il potenziale per alimentare il mondo intero, ma serve un potenziamento come mai avvenuto prima nella storia, “coinvolgendo anche il settore privato”, ha detto Beasley, auspicando che un giorno “il Pam non abbia più ragione di esistere”, così come i programmi di crescita sostenibile lanciati da Ue e Ua.(Res)