Roma: Pedica (+Eu), bene stop prefetto a 'marcia' no vax

- "Ben venga il no al raduno dei no vax ai Pratoni del Vivaro, alle porte di Roma, programmato dal 10 al 13 febbraio. Basta manifestazioni da parte di chi è contro i vaccini e il green pass. Sono solo un insulto a chi sta combattendo contro il Covid e a chi vuole vivere e andare a lavorare in sicurezza. A chi poi minaccia 'marce di liberazione' su Roma dico: è ora di finirla con questa assurda litania della 'dittatura sanitaria'. I no vax non riusciranno a minare i risultati raggiunti con le vaccinazioni". Lo afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. (Com)