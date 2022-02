Usa: “Nyt”, Johnson & Johnson sospende la produzione di vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha sospeso la produzione di vaccini contro il Covid-19. Lo scrive oggi il “New York Times” citando quattro fonti a conoscenza della decisione. Alla fine dello scorso anno, infatti, la società ha riconvertito la produzione, senza annunciarlo pubblicamente, nell’unico impianto adibito al vaccino anti-Covid, quello nella città olandese di Leiden. Si tratta di una misura temporanea e non è chiaro se la decisione avrà un impatto sulla disponibilità di vaccini, dal momento che l’azienda afferma di avere scorte piene di dosi contro il Covid-19. Secondo una delle fonti citate dal “New York Times”, tuttavia, l’interruzione potrebbe ridurre di alcune centinaia di milioni di dosi le forniture di vaccini Johnson & Johnson e alcuni dirigenti della società sarebbero preoccupati dall’eventualità che la decisione possa compromettere gli impegni assunti per la consegna di dosi nei Paesi in via di sviluppo. Il vaccino monodose di Johnson & Johnson è infatti quello scelto da molti governi in Africa e il direttore del programma di distribuzione di vaccini dell’Unione africana, Ayoade Alakija, ha affermato di non essere a conoscenza della decisione dell’azienda statunitense.(Nys)