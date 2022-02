Russia-Italia: inaugurata a Mosca mostra fotografica "Il nascosto fluire dei colori" di Marcella Simonelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata questa sera a Mosca presso la Galleria delle Arti Zurab Tsereteli a Mosca la mostra d'arte fotografica "Il nascosto fluire dei colori", di Marcella Simonelli, a cura di Giovanna dalla Chiesa. L'esposizione ha come protagonista l'acqua, elemento la cui multiforme realtà Marcella Simonelli esplora da anni, catturata in 61 scatti unici e suggestivi. Nel messaggio inviato in occasione dell'apertura della mostra, l'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, ha sottolineato come l'esposizione di prefigga un obiettivo straordinariamente complesso, ovvero "catturare" un elemento così camaleontico e cangiante come l'acqua, la cui forza sta proprio nel non avere una propria forma né colore. Nel suo intervento, la direttrice dell'Istituto italiano di cultura a Mosca, Daniela Rizzi, ha osservato come le fotografie di Simonelli mostrino un mondo liquido capace di suggestionare non attraverso il meccanismo del riconoscimento di una forma definita, corrispondente a un oggetto preciso, ma proprio in virtù della sua assenza. La mostra, inserita nel programma delle sue attività dell'anno in corso dall'Istituto italiano di cultura, è visitabile nella capitale russa fino all'8 marzo. (Rum)