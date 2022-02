Africa: Sereni, colpi di Stato "campanello d'allarme" che l'Europa non deve ignorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- I recenti colpi di Stato che hanno interessato diversi Paesi dell'Africa sono "un campanello d'allarme" per il buon governo e la democrazia che l'Europa non deve ignorare, e anche su questi temi Unione europea ed Unione africana si confronteranno in occasione del vertice atteso a Bruxelles i prossimi 17 e 18 febbraio. Lo ha detto la viceministra agli Affari esteri ed alla cooperazione internazionale, Marina Sereni, nel corso dell’evento “Rinnovare il partenariato tra Unione europea e Unione Africana", tenuto oggi a Palazzo Farnese. "Il rafforzamento di una partnership consolidata e paritaria tra Africa ed Europa costituirà un asse prioritario per trasformare il summit in un momento di svolta nelle relazioni euro-africane per gli anni a venire. Si tratta infatti di forgiare una nuova e più forte alleanza tra Europa e Africa, per affrontare mano nella mano le complesse sfide globali della contemporaneità", ha detto Sereni, per la quale è necessario "non disperdere i risultati sin qui raggiunti in termini di transizione democratica, di promozione delle libertà fondamentali e di crescita inclusiva e sostenibile". "Oggi più che mai è importante riaffermare con una sola voce i principi guida della democrazia, del buon governo, dello stato di diritto e della tutela dei diritti, e al contempo saper ascoltare le società africane, intercettare il loro pensiero, includere la loro prospettiva con lo scopo di generare stabilità, sicurezza e sviluppo davvero sostenibili e duraturi", ha concluso. (Res)