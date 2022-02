Imprese: Montani (Bper), 2021 anno importante, posizione competitiva rafforzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 "è stato un anno particolarmente importante per Bper sotto diversi aspetti, a partire dal significativo rafforzamento della posizione competitiva, che ci ha consentito di incrementare la quota di mercato degli impieghi dal 3,0 per cento al 4,4 per cento con una maggiore presenza nelle zone più produttive e dinamiche del paese e aumentare anche il numero di clienti di oltre il 50 per cento dai 2,7 milioni precedenti a 4,2 milioni". Lo afferma l’Amministratore delegato di Bper, Piero Luigi Montani, in occasione della pubblicazione dei risultati del gruppo al 31 dicembre 2021. 2Le attività messe in campo con rapidità ed efficacia, oltre a dimostrare il dinamismo del nostro Gruppo Bancario e la volontà di crescere anche per linee esterne, hanno portato ad un aumento strutturale della redditività ordinaria, accompagnato ad un forte miglioramento della qualità degli attivi e al mantenimento di una solida posizione patrimoniale, con un CET1 ratio Fully Phased pari al 13,5 per cento. L’esercizio si è chiuso con un utile di 525 milioni di euro, con ricavi in costante aumento, supportati anche dall’ottima performance commerciale. Da sottolineare, inoltre, la crescita derivante dal business bancario tradizionale e dall’attività di finanziamento in forte accelerazione nell’ultimo trimestre dell’anno, a conferma della ripresa economica in atto. Trend che ci aspettiamo prosegua anche nel 2022 trascinato dagli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". (segue) (Rin)