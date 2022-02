Governo: Guerini, ferma condanna per le minacce alla ministra Carfagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Ferma condanna per le minacce rivolte alla ministra Mara Carfagna "alla quale rivolgo la mia piena solidarietà e vicinanza". Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in merito alla busta con minacce di morte e un proiettile indirizzata alla ministra per il Sud.(Res)