Repubblica Ceca: domani governo discuterà bilancio 2022 con deficit da 11,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco discuterà domani la bozza di legge di bilancio proposta dal ministero delle Finanze, la quale prevede un deficit da 280 miliardi di corone (11,5 miliardi di euro). E’ quanto ha riferito l’agenzia di stampa “Ctk”. Il governo precedente, guidato da Andrej Babis, aveva proposto una bozza di bilancio per quest’anno con un deficit a 376,6 miliardi (15,5 miliardi di euro). Già in passato l’esecutivo del premier Petr Fiala ha dichiarato la volontà di ridurre il deficit di circa 80 miliardi (3,3 miliardi di euro), per riportarlo al di sotto della soglia di 300 miliardi di corone (12,3 miliardi di euro). Nel 2021 il deficit è stato pari a 419,7 miliardi di corone (17,3 miliardi di euro). (Vap)