- "Piena solidarietà e vicinanza al ministro Mara Carfagna per le vili e gravissime minacce di morte ricevute". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "Sono sicura che nessuna intimidazione fermerà l’importante, prezioso lavoro che il ministro sta portando avanti", continua la parlamentare di FI. (Com)