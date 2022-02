Decreto Sostegni: Forza Italia incontra Silb Confcommercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto questo pomeriggio, nella sede del gruppo Forza Italia al Senato, un incontro tra una delegazione del partito azzurro e il Silb Confcommercio per esaminare la situazione molto delicata delle discoteche. Forza Italia ha assicurato il proprio intervento affinché nel decreto Sostegni Ter possano essere stanziate maggiori risorse per un settore che è stato duramente colpito dalle prolungate chiusure. Nel corso dell'incontro, cui hanno partecipato il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini, la vicepresidente del gruppo di Forza Italia Alessandra Gallone, i senatori Dario Damiani, Maurizio Gasparri, Roberta Toffanin, l'onorevole Luca Squeri in rappresentanza del gruppo della Camera di Forza Italia e i rappresentanti Silb Confcommercio Gianni Indino, Antonio Flamini, Riccardo Trolese, si è deciso di intervenire anche sul decreto Milleproroghe in discussione a Montecitorio per dare maggiori opportunità in relazione all'uso del credito d'imposta sugli affitti. Sono state, inoltre, valutate delle iniziative a tutela di un settore che può garantire un intrattenimento rispettoso delle norme e delle regole etiche. Un punto su cui il ministro Gelmini ha annunciato iniziative di tipo istituzionale. "Forza Italia dal canto suo" - hanno detto gli esponenti azzurri - continuerà la sua azione a sostegno delle discoteche e di tutti i settori connessi al turismo, all'intrattenimento e al terziario".(Com)