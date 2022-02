Usa: dipartimento Giustizia annuncia sequestro di 3,6 miliardi di dollari in criptovalute rubate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato criptovalute per un valore di oltre 3,6 miliardi di dollari che erano state rubate in un attacco hacker, arrestando oggi a Manhattan le due persone che ne erano entrate in possesso: il 34enne Ilya Lichtenstein e sua moglie 31enne Heather Morgan. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, secondo cui si tratta del più grande sequestro finanziario mai effettuato dal dipartimento. I due sospetti autori del furto dovrebbero comparire davanti ai giudici già questo pomeriggio. Secondo l’accusa, Lichtenstein e Morgan avrebbero cospirato per riciclare circa 120 mila bitcoin sottratti alla piattaforma Bitfinex nel 2016: il sistema era stato violato da un hacker che aveva avviato oltre 2 mila transazioni non autorizzate. I fondi erano finito nel portafogli digitale di Lichtenstein. (Nys)