Cina-Italia: Istituto di cultura organizza la mostra "Into the Woods" (2)

21 luglio 2021

- Per Claudio Diatto, che ha preso la decisione di ritirarsi nei boschi all’età di 25 anni dopo una traumatica perdita familiare, la foresta è il luogo in cui la sua anima trova la pace. La pratica di Guo Donglai è sempre stata una riflessione sullo stato delle cose nella loro forma naturale e sulla funzione iniziale dell’arte come mimesi della natura. Il legame con l’Italia accomuna i due artisti: Diatto è nato a Torino, la città in cui uno dei più importanti movimenti artistici, quello dell’Arte Povera, si è sviluppato a partire dagli anni Sessanta. Guo Donglai ha terminato i suoi studi d’arte a Bologna nel 2015. (Cip)