Carceri: Delmastro (Fd'I), esecuzione a estero di pena per combattere sovraffollamento

- "La ricetta del ministro Cartabia per combattere il sovraffollamento delle carceri è decisamente fallimentare e costituisce l'estrema resa del governo al peso delle procedure d'infrazione dell'Unione europea. Mentre il guardasigilli propone l'allargamento del ricorso alle pene alternative, per noi di Fratelli d'Italia le soluzioni sono ben altre e passano dall'esecuzione all'estero delle pene comminate da parte dei giudici italiani agli stranieri che hanno rotto il patto sociale con la Nazione che li ospita, circa 20mila persone che costano ai cittadini italiani ben 130 euro al giorno, e dalla costruzione di nuove carceri. Il ministro Cartabia ammetta i propri errori e ascolti i suggerimenti di Fratelli d'Italia, che si conferma ancora una volta opposizione responsabile e alternativa di governo". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato e responsabile Giustizia di Fratelli d'Italia. (Com)