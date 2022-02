Serbia-Bulgaria: presidente Vucic riceve premier bulgaro Petkov, focus su energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha incontrato oggi il primo ministro bulgaro Kiril Petkov, in visita ufficiale a Belgrado. Secondo quanto pubblicato dallo stesso Vucic su Instagram, al centro del colloquio sono state le relazioni bilaterali oltre che il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'energia e delle infrastrutture. Secondo quanto aggiunge la stampa locale, nel corso dell'incontro Vucic ha sottolineato che il progetto del gasdotto Balkan Stream è essenziale per la cooperazione e lo sviluppo della regione. La costruzione dell'interconnettore per il trasporto del gas a Dimitrovgrad, inoltre, garantirà secondo il presidente serbo un approvvigionamento sicuro e diversificato. I due interlocutori hanno affermato che il completamento della costruzione dell'interconnettore tra Serbia, Bulgaria e Grecia contribuirà a una stabilità energetica ancora maggiore nella regione. Il presidente serbo ha poi ringraziato il primo ministro bulgaro per la sua sincera amicizia e il pieno impegno nello sviluppo di strette relazioni di vicinato tra i due Stati. Petkov ha proposto di intensificare la cooperazione tra imprenditori ed esperti nel campo delle tecnologie innovative. "I nostri mercati sono piccoli, quindi dobbiamo lavorare insieme per migliorare le prestazioni nei mercati terzi, ma anche considerare la creazione di un nuovo centro balcanico per le tecnologie", ha affermato Petkov. (segue) (Seb)