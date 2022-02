Serbia-Bulgaria: presidente Vucic riceve premier bulgaro Petkov, focus su energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro con Vucic, il primo ministro bulgaro è stato ricevuto dall'omologa serba, Ana Brnabic, nella sede di Palazzo Serbia. Dopo un colloquio bilaterale è prevista una riunione fra le delegazioni governative dei due Paesi. E' stata avviata ufficialmente il primo febbraio la costruzione dell'interconnettore per il trasporto del gas fra Bulgaria e Serbia. L'investimento è stato definito "di estrema importanza" dalla premier serba Brnabic. Nei giorni scorsi la premier ha precisato che il progetto vale 85,5 milioni di euro e assicura una diversificazione delle fonti da cui proviene il gas. La premier, in un intervento per l'emittente "Tv Happy", ha spiegato che la costruzione di un interconnettore con la Bulgaria assicurerà che la Serbia riceva gas dall'Azerbaigian. "Il piano prevede che i lavori vengano completati nel terzo trimestre del prossimo anno, quindi non è un futuro così lontano. Stiamo lavorando insieme ai nostri partner dell'Unione europea. Questo è uno dei sei progetti più importanti dell'Ue per questa parte dell'Europa", ha sottolineato Brnabic. La struttura si snoda, in territorio serbo, tra la città di Nis e il confine con la Bulgaria, nei pressi di Dimitrovgrad, e copre una lunghezza di 109 chilometri. L'opera sarà pagata con un prestito di 25 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti (Bei), un contributo di 49,6 milioni di euro dal Fondo Ipa dell'Unione europea e i restanti 11 milioni di euro sono provenienti dal bilancio statale serbo e da fondi Srbijagas. L'interconnessione garantirà un aumento dell'80 per cento della quantità di gas fornita alla Serbia. (Seb)