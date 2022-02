Energia: Lollobrigida (Fd'I), Draghi venga in Aula a riferire su misure contrasto caro bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia chiede che il presidente del Consiglio venga immediatamente in Aula per comunicare al Parlamento cosa il governo intende fare per fermare l'aumento delle bollette. Lo rende noto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Il rincaro dei prezzi dell'energia e delle materie prime in generale - afferma - si è infatti trasformato nell'ennesima stangata, che rischia di dare il colpo di grazia a tante imprese, che a fatica tentano di ripartire, e di mettere in ginocchio migliaia di famiglie italiane”. “È evidente come le misure messe in atto fino ad oggi sono state totalmente insufficienti, lo dimostrano gli aumenti già registrati, e che i provvedimenti tampone non servono per sostenere concretamente gli italiani perché gli interventi spot non sono la soluzione”, aggiunge. “Fratelli d’Italia - conclude - chiede un credito di imposta pari all'aumento del costo dell'energia per anestetizzare la corsa dei prezzi dell'energia". (Rin)