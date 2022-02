Vaccini: in Puglia vaccinato 49,9 per cento fascia 5-11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 49,9 per cento, 15,8 punti sopra la media nazionale che invece è del 34,1. Il 32 per cento della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 69 per cento (+4 della media nazionale)". Lo ha riferito la Regione nel consueto report sulla campagna vaccinale.(Ren)