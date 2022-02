Portogallo: forti disagi per utenti Vodafone a causa di un attacco informatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vodafone ha ammesso che la seria interruzione dei servizi ai clienti che si è verificata in Portogallo nelle ultime ore è il risultato di un attacco informatico "deliberato e maligno volto a causare danni e interruzioni", ha sottolinea la società di telecomunicazioni britannica in un comunicato. Non appena è stato rilevato il primo segno di un problema di rete, Vodafone ha "agito immediatamente" per identificare e contenere gli effetti e ripristinare i servizi, ha garantito l'azienda. Questa situazione sta influenzando la fornitura di servizi basati sulla rete di dati, vale a dire la rete 4G/5G, i servizi vocali fissi, la televisione, gli Sms e i servizi di risposta vocale/digitale", indica la stessa dichiarazione. Vodafone sottolinea che l'indagine approfondita dell'atto criminale continuerà "a tempo indeterminato e con il coinvolgimento delle autorità competenti", aggiungendo di non avere alcuna prova che i dati dei clienti "siano stati compromessi".(Spm)