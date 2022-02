Ue: Commissione raccoglie 5 miliardi di euro per il Next Generation Eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha raccolto oggi altri 5 miliardi di euro in fondi del Next Generation Eu per conto dell'Unione europea. Con scadenza 6 luglio 2051, l'obbligazione trentennale, stipulata come aumento di un'obbligazione Ue esistente, porta il finanziamento totale raccolto nell'ambito del programma a 78,5 miliardi di euro. Lo ha comunicato la Commissione europea spiegando che l'obbligazione è stata sottoscritta in eccesso di quasi 13 volte, raggiungendo un portafoglio ordini totale di 64,1 miliardi di euro. La Commissione ha spiegato di aver integrato questa emissione con un'ulteriore obbligazione quinquennale di 2,2 miliardi di euro per finanziare prestiti back-to-back al Portogallo nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità finanziaria (Mesf). Utilizzando i fondi già raccolti nell'ambito del Next Generation Eu, la Commissione ha finanziato circa 67 miliardi di euro in pagamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza a diversi Stati membri. (segue) (Beb)