Ue: Commissione raccoglie 5 miliardi di euro per il Next Generation Eu (2)

- A fine dicembre 2021, oltre 7 miliardi di euro sono stati ulteriormente stanziati a sostegno di altri programmi dell'Ue per la transizione digitale e verde. Quella di oggi è la sesta transazione che la Commissione ha eseguito nell'ambito del Next Generation Eu. Aggiunto ai 2,5 miliardi di euro raccolti per il programma tramite l'asta di obbligazioni a gennaio, l'accordo porta la Commissione a 7,5 miliardi di euro del suo obiettivo di finanziamento di 50 miliardi di euro per i primi sei mesi del 2022. Come indicato nel suo calendario di emissione per la prima metà dell'anno, la Commissione intende eseguire altre quattro operazioni tra marzo e giugno 2022. Le operazioni saranno integrate da ulteriori aste mensili di obbligazioni Ue. I finanziamenti a breve termine continueranno inoltre a essere raccolti in due aste di buoni dell'Ue al mese. (Beb)