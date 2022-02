Covid: 4.554 nuovi casi di contagio, 13.090 guariti e 32 decessi in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.116.930 casi di positività, 4.554 in più rispetto a ieri, su un totale di 61.214 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 19.258 molecolari e 41.956 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,4 per cento". Lo ha riferito la Regione nel consueto report sull'emergenza: "Per quanto riguarda l'autotesting con tampone rapido antigenico per l'apertura e la chiusura dell'isolamento, dall'avvio del servizio - il 19 gennaio scorso - riservato a chi ha fatto la terza dose ed è asintomatico, i tamponi caricati (a ieri) sul Fascicolo sanitario elettronico sono 26.248. Di questi, 13.895, pari al 52,9 per cento, riguardano cittadini che, avendo determinato la propria positività al virus Sars-Cov-2, hanno ricevuto o riceveranno la comunicazione di avvio del periodo di isolamento. Dopo 7 giorni di isolamento queste persone potranno ripetere l'autotesting e in caso di negatività caricare il risultato sempre sul Fascicolo sanitario elettronico e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine isolamento. 12.353 sono invece i tamponi con esito negativo (il 47,1 per cento)". (segue) (Ren)