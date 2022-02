Energia: Arrigoni (Lega), dai Comuni grido d’allarme, Governo intervenga o sarà emergenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega "è stata la prima forza politica a denunciare che tra le vittime del caro energia rientrano anche le Pubbliche Amministrazioni, a partire dai Comuni e dagli ospedali. Ora, in tempo di approvazione dei loro bilanci di previsione, al grido d’allarme delle famiglie e delle imprese si aggiunge anche quello dei Sindaci che non riescono a far quadrare i bilanci, non potendo far fronte a pesanti aumenti per il riscaldamento degli edifici comunali, a cominciare dalle scuole, e per la pubblica illuminazione". Lo dichiara il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia della Lega, a commento dell’iniziativa di Anci che propone ai sindaci di spegnere per protesta le luci degli edifici comunali il prossimo 10 febbraio. "Il Governo - spiega - deve fare di più e prevedere, nelle misure di contenimento del caro bollette, un sostegno adeguato alle Pubbliche Amministrazioni per coprire gli aumenti previsti in questi mesi. In caso contrario, rischiamo una vera e propria emergenza sociale perché questi aumenti li pagheranno sempre i cittadini, in termini di mancata erogazione di servizi essenziali o di incrementi delle imposte locali”.(Rin)