Italia-Slovenia: incontro in forma privata fra presidente Mattarella e omologo Pahor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto per un incontro in forma privata l'omologo sloveno, Borut Pahor. Lo riferisce una nota della presidenza slovena, precisando che l'incontro si è svolto ieri sera nella parte riservata del palazzo del Quirinale. L'incontro, sottolinea il comunicato, si è svolto in un clima cordiale. Prima della visita ufficiale del presidente Pahor in Vaticano - avvenuta ieri in occasione dei 30 anni di rapporti diplomatici - era stato inizialmente concordato che i due presidenti si sarebbero incontrati privatamente, dopo la scadenza del mandato del presidente Mattarella. Tuttavia, prosegue la nota slovena, dopo la rielezione il capo dello Stato italiano ha deciso di invitare il presidente Pahor per una cena al Quirinale. I due presidenti hanno avuto uno scambio di opinioni su tutte le attuali questioni bilaterali, in particolare sulla questione della pace e della sicurezza nei quadranti settentrionali e orientali dell'Unione europea. Mattarella e Pahor, prosegue la nota di Lubiana, hanno discusso della necessità di un coordinamento attivo delle politiche di ripresa economica dopo la pandemia e di una maggiore ambizione per le discussioni su un futuro europeo comune. (Seb)